Посилено контроль за в’їздом в Україну та виїздом – іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства. Відповідний указ підписав Президент Петро Порошенко. Уряду доручено також удосконалити законодавство стосовно порядку реєстрації місця проживання/перебування на території України громадян інших держав. Згідно з Указом Кабінет міністрів має оновити перелік держав міграційного ризику, зокрема внести до нього Російську Федерацію. Протягом трьох місяців поблизу місць розташування контрольних пунктів в’їзду-виїзду мають зявитися центри надання адміністративних послуг.

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