Прогноз погоди на 3 вересня 2017 року

Хмарно, вночі часом сильні дощі, місцями сильні зливи, вдень часом дощ, місцями сильний, грози. Подекуди туман. Вітер північно-західний 7-12, при грозах подекуди пориви до 17-22 м/с. Температура повітря вночі 12-17°, у горах місцями до 9° тепла, вдень 20-25°, подекуди 12-17° тепла.
По м. Ужгород хмарно, вночі часом сильний дощ, вдень часом дощ, ввечері сильний з грозою. Вітер північно-західний 7-12, при грозі подекуди пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 15-17°, вдень 19-21° тепла.
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