Італієць з румункою намагалися пішки перейти з Угорщини в Україну

Пішки перейти з Угорщини в Україну залізничним мостом через Тису намагалися італієць з румункою. 23-річного хлопця та 18-річну дівчину прикордонники затримали сьогодні опівночі у пункті пропуску «Чоп (Дружба). Жодних документів, які б посвідчували їх особу, затримані при собі не мали, проте представились громадянином Італії та громадянкою Румунії. Як вони потім пояснювали правоохоронцям, хлопець запросив дівчину познайомитись з його матір’ю, що проживає у Києві. Обох правопорушників доставлено у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після встановлення особи їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею «Порушення або спроба порушення державного кордону» та повернуто на територію Угорщини, – повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону.

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