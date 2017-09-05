«Тиса-1» для неї ніколи не була просто телеканалом, а «Ранок на Тисі» лише програмою. Колись цей проект був невід’ємною частиною початку її нового дня. Щоправда, удома та перед телеекраном. Проте, сьогодні усе навпаки.

Вона чітко знала, сильно хотіла і впевнено рухалась вперед. Бо усвідомлювала, що тільки так здійсниться її велика мрія. Вона її втілила. Долучилася до команди, про яку так мріяла, потрапила у атмосферу, у якій хотіла опинитись, туди, де зможе стати кращою

Знайомтеся – нова ведуча «Ранку на Тисі» Марія Романюк!

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