Сьогодні у програмі #Тиса_LIVE говоримо про благодійництво без шахраїв. Чи довіряють закарпатці благодійним фондам? Як перевірити, що ваші гроші ідуть саме на добрі справи? Дивіться в програмі #Тиса_LIVE на телеканалі...