Чому учні школи номер дев’ять в Ужгороді прийшли на перше вересня без квітів?

Без квітів на перше вересня пішли учні двох класів школи номер девять. Все через благодійну мету – зібрати кошти на лікування трьохрічної Наталії Кереканич. В дитини страшнй діагноз – рак крові. Наразі дівчинка перебуває на лікуванні в Австрії, в місті Відень. За прогнозами – лікуватись потрібно буде ще близько двох років. Необхідна сума – близько 12 тисяч євро. Тож кошти збирають всі небайдужі. Як учні ужгородської школи вирішили долучитись до благодійної справи розповість Неля Янчук.

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