У Солотвині відзначили День румунської мови

«Мова – це квітка румунської душі», писав відомий румунський поет МіхАй Емінеску Про це добре пам’ятає спільнота в Солотвині, особливо учні ліцею імені цього поета. Тут відзначили День румунської мови. У програмі – віршІ та пісні, які виконували школярі та члени культурної асоціації «Надія». Румунською мовою постійно говорить більше 28-и мільйонів людей у всьому світі. Крім того, це – офіційна мова Європейського Союзу та одна з п’яти, на яких правляться церковні богослужіння на Святій горі Афон.

Поділитися:



