У Солотвині відзначили День румунської мови

Content Redactor
У Солотвині відзначили День румунської мови

«Мова – це квітка румунської душі», писав відомий румунський поет МіхАй Емінеску Про це добре пам’ятає спільнота в Солотвині, особливо учні ліцею імені цього поета. Тут відзначили День румунської мови. У програмі – віршІ та пісні, які виконували школярі  та  члени культурної асоціації «Надія». Румунською мовою постійно говорить більше 28-и мільйонів людей у всьому світі.  Крім того, це – офіційна мова Європейського Союзу та одна з п’яти, на яких правляться церковні богослужіння на Святій горі Афон.

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