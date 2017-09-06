Власники автівок з іноземними номерами вимагають скасування еко-стандарту Євро 5

Підписання меморандуму про спрощене доступне розмитнення, скасування еко-стандарту Євро 5 та можливість перепродажу ввезених авто вимагають власники автівок з іноземними номерними знаками. Сьогодні вони знову зібрались під стінами Верховної Ради. Про проведення акції організатори – громадська організація «Авто Євро сила» – повідомили заздалегідь в соціальній мережі Фейсбук. Там вони опублікували і свої вимоги. У зверненні до Президента, прем’єр-міністра та Верховної ради організатори також заявили, що акція триватиме до тих пір, поки вони не отримають від влади гарантій вирішення їхньої проблеми. Учасники акції заблокували автомобілями вулицю Грушевського та Шовковичну. Через що в урядовому кварталі сотні автівок стояли в заторах.

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