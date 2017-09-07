ОТГ самостійно розпоряджатимуться власними територіями

Об’єднані територіальні громади зможуть самостійно розпоряджатися своїми землями. Законопроект, який розробило Міністерство регіонального розвитку, схвалив Уряд. Таким чином громади зможуть самі вирішувати доцільність забудови територій, зміну цільового призначення приватних ділянок, залучення інвестицій під інфраструктурні проекти, визначати базу оподаткування. Водночас у держави залишаються повноваження розпоряджатися стратегічно важливими земельними ділянками: природно-заповідного та природоохоронного призначення чи під об’єктами нерухомого майна державної власності. На Закарпатті утворено 5 територіальних громад – Вільховецька, Іршавська, Перечинська, Полянська та Тячівська. Всі вони подали інфраструктурні проекти до Мінрегіону, які будуть реалізовані за кошти державної субвенції. Загальна вартість погоджених проектів для всіх громад України складає понад мільярд гривень, для Закарпаття передбачено майже 15 мільйонів.

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