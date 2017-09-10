Вітання для Івана Івановича Готри

Автомобіліст – професія особлива, зі своєю романтикою, традиціями, Устроєм. Про неї складено стільки чудових пісень та різних історій. Ця напружена і, в той же час, почесна праця, вимагає високої фізичної та емоційної самовіддачі, професіоналізму, і навіть таланту. Саме таку професію водія-далекобійника обрав для себе Іван Іванович Готра із села Сюрте на Ужгородщині. Сподіваємося, день свого народження, 6 -те вересня, він відсвяткував у родинному колі. Нині в нашій програмі його щиро поздоровляють тато з мамою та брат Ігор з родиною.

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