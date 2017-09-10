Вітання для Марії Павлівни Ісак

В одному з древніх висловлювань йдеться про те, що «справжні друзі, як зірки на небі. Навіть коли їх не видно, ти точно знаєш, що вони десь тут». Ця мудрість дуже пасує до наступного привітання для Марії Павлівни Ісак із села Приборжавське на Іршавщині. Саме 10 вересня на її життєвій дорозі з’явилися чудові 60-т. Великої душевної та фізичної наснаги зичать Вам колишні одногрупники та друзі. Щастя й радості, міцного здоров»я і сімейної злагоди на многая і благая літ Вам, Маріє Павлівно!

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