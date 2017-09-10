Вітання для Анни Андріївни Настич

Це привітання полине у гірське Кострино на Великоберезнянщину, де живе надзвичайно мудра і хороша жінка з великим, добрим серцем. У ньому вистачає місця і любові для всіх – Всевишнього, родини, односельчан. За свої 79-ть, які Анна Андріївна Настич зустріне 12 вересня, вона пережила чимало. Свої найщиріші побажання іменинниці адресують доньки Марія та Ірина, онучки Марина з чоловіком Іваном та Алла із чоловіком Юрієм, маленьке сонечко – правнучка Вікторія. Божої ласки та охорони Вам, Анно Андріївно, на многії і благії літа!

Поділитися:



