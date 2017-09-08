Як ліквідовують неписьменність серед ромського населення в Ужгороді?

Сьогодні відзначають Міжнародний день грамотності. Досі, у 21 столітті, у світі 860 мільйонів дорослих залишаються неписьменними, а більше 100 мільйонів дітей не ходять до школи. За статистикою, рівень грамотності дорослого населення України складає 99 відсотків. В контексті багатоетнічності Закарпаття завжди постає питання освіти національних меншин. Найбільше стереотипів щодо грамотності пов’язані із представниками ромських громад. Їх вважають неосвіченими. Та чи насправді це так, як ліквідовують неписьменність серед ромського населення – дивіться у нашому сюжеті.

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