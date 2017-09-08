Українське кіно. Період відродження. #Тиса_LIVE (08.09.17)

Епоха кінематографу в Україні розпочалася паралельно з Францією, де брати Люм’єр показали свій перший фільм. Далекого 1896 року в Харкові Альфред Федецький зняв кілька короткометражних документальних сюжетів, які показав у Харківському оперному театрі. Це був перший публічний кіносеанс у Російській імперії. Через три десятиліття вже у Радянському Союзі з’явився перший звуковий фільм. Під назвою «Симфонія Донбасу». Про це і не тільки у програмі говоримо з гостем дослідником кіно Олексієм Уманським

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