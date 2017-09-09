У Всесвітній день краси ми поспілкуємось з найчарівнішими жінками краю, неодноразовими переможницями та організаторками конкурсів краси – Анастасією Костич та Анжелікою Пащенко-Висіч. Про здобутки, титули та життя після конкурсів. А...