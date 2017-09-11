Нова українська школа: досвід Ужгорода #Тиса_LIVE (11.09.17)

Content Redactor
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У програмі #Тиса_LIVE говоримо про «Нову українську школу».  Цьогоріч 100 навчальних закладів України міністерство освіти обрало для пілотного проекту. На Закарпатті таких 4:  Ганичівська школа в Тячівському районі,  Чинадіївська в  Мукачівському, Міжгірська  ЗОШ №1 та Ужгородська 8-ма школа. Загалом в освітньому проекті беруть участь 8 вчителів початкових класів Закарпаття, які пройшли попередні навчання. Про результати першого тижня Нової української школи говоримо з Ольгою Урстою – заступником директора з навчально-виховної роботи Ужгородської ЗОШ №8.

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