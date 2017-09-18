Працівники лісової галузі відзначили своє професійно свято. У Боздосьому парку в Ужгороді зібрались працівники галузі зі всієї області. Тут для них та містян організували масштабну розважальну програму. Десятки локацій пропонували взяти участь у повчальних іграх та головоломках. Крім того присутнім продемонстрували марш лісівників у супроводі оркестру, тематичний флешмоб, на якому діти утворили слово “Ліс” та запускали в небо повітряні кульки. Кожне лісництво презентувало свої родзинки.

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