Працівники лісової галузі відзначили своє професійно свято

Content Redactor
Працівники лісової галузі відзначили своє професійно свято

Працівники лісової галузі відзначили своє професійно свято. У Боздосьому парку в Ужгороді  зібрались працівники галузі зі всієї області.  Тут для них та містян організували масштабну розважальну програму. Десятки локацій пропонували взяти участь  у повчальних іграх  та головоломках. Крім того присутнім продемонстрували марш лісівників у супроводі оркестру, тематичний флешмоб, на якому діти утворили слово “Ліс” та запускали в небо повітряні кульки.  Кожне лісництво презентувало свої родзинки.

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