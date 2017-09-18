Незалежність суспільного мовлення неможлива без підтримки громадськості та донорів – учасники медіа-конференції

Громадськість має розуміти важливість суспільного мовлення в Україні та знати про позитивні кроки у ході реформи, а донори мають підтримувати суспільне мовлення не лише фінансово, а й висловлювати свої позиції і заяви.

Про це сказав член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, член наглядової ради ГО «Громадське телебачення», співзасновник аналітичного центру Pro.mova Євген Глібовицький на Другій медіа-конференції Східного партнерства 13 вересня.

«Україна – це така країна, де якщо не має підтримки громадськості, тоді дуже мало шансів провести реформу. Тому важливо, щоб громадськість розуміла, у чому сенс реформи суспільного мовлення та її переваги. Наразі це не так. Йде мова не тільки про погану комунікацію. Проблема в тому, що люди не знайомі з концепцією суспільного мовлення. Ніде (ні в школах, ні у вузах) не можна отримати розуміння, що таке суспільне мовлення», – розповів пан Глібовицький.

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