У НСТУ назвали недофінансування Суспільного ручним керуванням мовником напередодні виборів

Правління Національної суспільної телерадіокомпанії України констатувало небажання влади профінансувати суспільне мовлення і виконати вимоги закону.

У НСТУ сприйняли ситуацію з недофінансуванням як спосіб ручного керування мовником напередодні виборчої кампанії, йдеться в офіційній заяві ПАТ “НСТУ” щодо недофінансування суспільного мовлення в Україні.

Подаємо повний текст заяви:

«Попри неодноразові заяви представників влади, зокрема Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, про підтримку суспільного мовлення та обіцяне фінансування повною мірою, у розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік зазначено, що фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України становить 776 563,1 грн, що вдвічі менше від суми, гарантованої Законом України “Про суспільне телебачення і радіомовлення України”.

Правління ПАТ “НСТУ” змушене констатувати небажання влади профінансувати суспільне мовлення і виконати вимоги закону. Ситуацію з недофінансуванням ми сприймаємо як спосіб ручного керування мовником напередодні виборчої кампанії. Спроби тиску на незалежне суспільне мовлення шляхом незаконного недофінансування є неприйнятними у демократичному суспільстві.

“Суспільне мовлення зараз переживає найважчі часи. Для нас – це час реформ і перебудови колишньої державної компанії у незалежного мовника. Відсутність належного фінансування підриває весь процес реформ. Адже мова йде вже навіть не про закупівлю техніки чи сучасного обладнання. Йдеться про реорганізацію самої структури, що є фінансово затратним, але є інвестицією в майбутнє. Без належного фінансування подальші реформи – неможливі”, – повідомив голова правління ПАТ “НСТУ” Зураб Аласанія.

У ПАТ “НСТУ” немає важелів впливу на владу, окрім підтримки з боку громадянського суспільства та міжнародної спільноти. Тому ми закликаємо громадян України, наших міжнародних партнерів і колег до небайдужості.

Певні, що отримаємо Вашу підтримку у цей час, оскільки свобода слова і незалежний суспільний мовник важливі для подальшої розбудови України як незалежної демократичної європейської держави».

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