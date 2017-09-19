Ужгород став одним із переможців у конкурсі «Відкритий виклик», організований ініціативою «Дані міст». п’ятірку переможців обрали серед 55 міст. 19 вересня Ужгородська міська рада та ініціативна група підписали меморандум. Головна мета проекту – зробити діяльність муніципалітету відкритою, а інформацію про неї – доступною для будь-якого мешканця. У перспективі в мережі розроблять ресурс, де зберігатимуться дані про бюджет міста, покупки та витрати. Однак, щоб отримати цю інформацію, користувачу не потрібно буде завантажувати документи, дані будуть виводитися безпосередньо на екран.

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