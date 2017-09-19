Поняття “межа” розтлумачать ужгородцям в обласній бібліотеці

Розшифрувати поняття «межа» спробують в обласній бібліотеці. Сім українських митців експонуватимуть роботи, на яких відображено їхнє осмислення внутрішніх та зовнішніх кордонів. Щоб з’явились ці твори, вони протягом п’яти днів досліджували соціальне, економічне та мистецьке життя Ужгорода у рамках мистецького проекту «Межа». Проект проходив у форматі короткострокових зустрічей у Слов’янську та Ужгороді – де художники й місцеві мешканці спілкувались на тему поняття «межа», щоб розібратися у протилежних «світоглядних» позиціях жителів сходу та заходу України. Виставка триватиме з 13:00 до 20:00.

Поділитися:



