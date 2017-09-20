І знову питання водогону у селі Поляна, Свалявського району

Позачергова сесія об`єднаної територіальної громади відбулась у середу у селі Поляна. Єдине питання – вирішення конфлікту між громадою та місцевим санаторієм щодо права власності на водогін. Нагадаємо, суперечка триває протягом двох років, але цього тижня через проблеми з водопостачанням люди вдалися до радикальних заходів – перекрили автодорогу в селі. Втім, за рішенням Господарського суду Закарпатської області водогін є у власності санаторію. На сесію запросили і представників оздоровниці, проте ті не з’явились, мотивуючи – неналежним інформуванням з боку громади. Після тривалих обговорень прийняли наступне рішення.

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