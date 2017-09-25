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“Вчасно” ранок (25.09.17)
“Вчасно” ранок (25.09.17)
Вересень 25, 2017
Вересень 25, 2017
Content Redactor
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Навігація записів
Микола Дудник про підготовку до 15 Національної виставки філателістів. “Ранок на Тисі” (25.09.17)
о. Мирослав Русин та О. Чайковська про соціальний проект “Домашня опіка”. “Ранок на Тисі” (25.09.17)
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