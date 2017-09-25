Олександр Лієв: Суспільному треба навчитися працювати з розв’язаними руками й ногами

Виконавчий директор ПАТ «НСТУ» — про структурну реформу системи Суспільного мовлення і про плани на найближчий рік.

Головне завдання виконавчого директора ПАТ «НСТУ» — це привести компанію у відповідність до статуту. «Це не статут, а мрія. Бо порівняно з тим, як ми працювали на НТКУ, то це справді зняття колючих дротів з компанії для того, щоб вона могла працювати на ринку. Ще поки зв’язані ноги, але вже розв’язані руки, і можна щось робити», — каже Олександр.

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