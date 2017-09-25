450 дуетів взяли участь у Кубку Карпатського Єврорегіону з спортивних танців

450 дуетів взяли участь у Кубку Карпатського Єврорегіону зі спортивних танців на Закарпатті. У рамках турніру відбулися змагання серед молоді всесвітньої федерації танцювального спорту. За звання найкращих боролися чемпіони світу, фіналісти й півфіналісти чемпіонату Європи. Переможцями стали дует із Чехії – у “стандартній програмі та пара з Молдови у виконанні “латиноамериканських танців.”. Командну зустріч виграли представники Молдови. Другими стали спортсмени з України, честь якої захищали саме закарпатці. Вони зуміли обійти суперників із Чехії, бронзових призерів.

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