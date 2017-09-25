В Ужгороді обговорили порядок нарахування пенсії із інвалідністю

Порядок нарахування пенсії людям із інвалідністю, обговорили під час круглого столу представники обласного товариства інвалідів та пенсійного фонду. Після прийняття закону, що регулюватиме нарахування виплат, пенсії осучаснять. До прийняття закону громадяни, котрі вийшли на пенсію до 2017 року, отримують менші виплати, ніж ті, що вийшли цьогоріч. Це пов’язано із різницею у заробітній платі. Після осучаснення, під час нарахування пенсії за основу братимуть 3764 гривні. Мінімальний трудовий стаж для виходу на пенсію при досягненні пенсійного віку становитиме 25 років. Однак ці зміни не торкнуться людей з інвалідністю, для них мінімальний вік стажу і надалі становитиме від одного до 14-ти років.

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