Підсумковий випуск “Вчасно” 26.09.2017

Сьогодні ми говоримо про таке:
Доленосне рішення. Президент України підписав Закон України про освіту.
Зустріч відбудеться. Міністр освіти і науки України зустрінеться з очільником міністерства людських ресурсів Угорщини 19 жовтня.
Новий випадок захворювання свиней на африканську чуму зафіксовано на Закарпатті. Цього разу – у Сваляві.
Гроші є – чекають лише на ухвалення. Пенсіонерам осучаснять виплати.
Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина. 26 вересня – в Європі відзначають день мов.
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