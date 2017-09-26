Підсумковий випуск “Вчасно” 26.09.2017

Сьогодні ми говоримо про таке:

Доленосне рішення. Президент України підписав Закон України про освіту.

Зустріч відбудеться. Міністр освіти і науки України зустрінеться з очільником міністерства людських ресурсів Угорщини 19 жовтня.

Новий випадок захворювання свиней на африканську чуму зафіксовано на Закарпатті. Цього разу – у Сваляві.

Гроші є – чекають лише на ухвалення. Пенсіонерам осучаснять виплати.

Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина. 26 вересня – в Європі відзначають день мов.

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