1 млрд. грн уряд заклав у Нову українську школу

1 млрд грн заклав уряд у бюджет на модернізацію перших класів, з яких у 2018 році стартує Нова українська школа. Про це повідомила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. У 100 школах України, в тому числі і на Закарпатті, де сьогодні пілотується новий стандарт початкової школи, створено усі необхідні умови для навчання дітей. Міністр підкреслила, що найголовніші зміни – це зміни в методах навчання: від знаннєвої школи відбувається перехід до школи компетентностей 21 століття. Вчителі, які беруть участь в новій українській школі, відзначили, що їхні учні легше пройшли адаптаційний період після садочку.

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