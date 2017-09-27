Через масштабну пожежу на складах боєприпасів змінено маршрути пасажирських поїздів

Content Redactor
Через масштабну пожежу на складах боєприпасів змінено маршрути пасажирських поїздів

Змінено маршрути 47 пасажирських поїздів через масштабну пожежу на складах боєприпасів у Вінницькій області. Про це повідомляється на сайті “Укрзалізниці”. Час затримки в дорозі складе близько 5:00 деяких поїздів – до 8 годин. Залізничний перегін Сосонка – Калинівка залишається повністю закритим для руху поїздів у зв’язку із заходами безпеки. Зараз зміненим маршрутом із Закарпаття курсують на наступні потяги  №82 Ужгород – Київ, №130 Ужгород – Київ, №81 Київ – Ужгород, №357 Київ – Рахів.

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