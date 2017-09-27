Змінено маршрути 47 пасажирських поїздів через вибух на складах боєприпасів у Вінницькій області

Змінено маршрути 47 пасажирських поїздів через масштабну пожежу на складах боєприпасів у Вінницькій області. Про це повідомляється на сайті “Укрзалізниці”. Час затримки в дорозі складе близько 5:00 деяких поїздів – до 8 годин. Залізничний перегін Сосонка – Калинівка залишається повністю закритим для руху поїздів у зв’язку із заходами безпеки. Зараз зміненим маршрутом із Закарпаття курсують на наступні потяги №82 Ужгород – Київ, №130 Ужгород – Київ, №81 Київ – Ужгород, №357 Київ – Рахів.

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