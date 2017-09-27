Зробити з відпочинку бізнес. Туризм на Закарпатті: проблеми та перспективи.

Півтора мільйона туристів за дев’ять місяців уже прийняло Закарпаття. І це на 50 відсотків більше, ніж за весь минулий рік. Туристичні центри області пропонують найрізноманітніші послуги: від дегустації традиційних закарпатських страв до екстремального сплаву річкою чи катання на велосипедах гірськими масивами. І у Всесвітній день туризму, який відзначають 27 вересня, наші журналісти дізнавались: чим може зацікавити Закарпаття навіть найвибагливішого туриста та які проблеми стоять на перепоні розвитку туристичної галузі.

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