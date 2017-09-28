46 родин цього року хочуть усиновити закарпатських дітей

46 подружніх пар виявили бажання взяти в сім’ю прийомну дитину із Закарпаття. Такі цифри під час брифінгу озвучила начальник Служби у справах дітей Світлана Якімеліна. При усиновлені пара велику увагу приділяє віку дитини. Найбільше шансів потрапити в родину мають здорові діти віком до трьох років. Протягом дев”яти місяців в області усиновлено 51 дитину, і рівно для третини з них батьками стали іноземці. Для них умови усиновлення відрізняються від вимог до громадян України. Іноземці можуть усиновлювати лише дітей віком від 5 років.

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