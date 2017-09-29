Підсумковий випуск новин “Вчасно” від 29.09.17

У цьому випуску новин про таке:

1.76-ті роковини. В Україні вшановують пам’ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру.

2. Черговий підпал авто. Цього разу поліція затримала палія.

3. Ціна хліба. Скільки вартуватиме головний продукт нашого столу до кінця року.

4. Навчання інших як справа життя. У першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівника освіти

5. Флейта в незвичному амплуа. Естрадно-духовий оркестр обласної філармонії запрошує на концерт, присвячений міжнародному дню музики.

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