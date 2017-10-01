Вітання для Марії Михайлівни Сачко

Вже другий рік поспіль родина Марії Михайлівни Сачко із села Сторожниця на Ужгородщині вшановує свого мудрого і наполегливого, навіть деколи строгого, але такого чудового капітана сімейного корабля. Цього разу привід для віншування – особливий. 17 вересня на життєвій дорозі цієї надзвичайної жінки золотом заясніли дві п’ятірки. Нині низькій уклін та найщиріші побажання дорогій ювілярці надсилають чоловік Михайло, доньки Василина з чоловіком Віталієм та Оксана з чоловіком Михайлом, четверо внуків — Андрійко, Анастасія, Марина і Мирослава.

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