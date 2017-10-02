На Верецькому перевалі попередили підрив угорського пам’ятника

“Они ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной – исполнять очередной заказ. Задание было сделать срочно – в последнее время украино-венгерские отношения натянулись. Теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь…”- міністр МВС України Арсен Аваков.

“Спецы уголовного розыска Нацполиции задержали их возле границы. Изъято при задержании – гранаты РГД-5, специально подготовленное взрывное устройство с присоединённым газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5.

Преступная группа из нескольких человек, жителей Черкасской области разрабатывалась специальной группой уголовного розыска под непосредственным руководством Князева и Аброськина. Доказано рядом неопровержимых фактов участие этой группы в 9 преступлениях совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.” https://www.facebook.com/arsen.avakov.1