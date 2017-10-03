Відкритий Кубок міста “Вело-лідер” відбувся в Ужгороді

Відкритий Кубок міста “Вело-лідер” серед дітей та молоді відбувся в Ужгороді. Обласний центр представляли 15 учасників, Мукачево – 9. Інші велосипедисти виступали індивідуально. У парку проклали велотраси для швидкісних заїздів, заїздів із перепонами та масових велостартів. З маленьким відривом перемогу святкувала команда “Лідер” (Ужгород), на другому місці, впритул, команди “Lider-Mukachevo” та “ФОРСАЖ”, з Ужгорода. П’єдестал велогонки підкорювали діти від двох років, які разом із своїми старшими друзями та батьками ще раз довели, що Ужгород – велосипедне місто.

Поділитися:



