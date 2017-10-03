НСТУ: знаменник уже один, а чисельники ще різні

Делегація Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за сприяння Ради Європи впродовж останніх кількох місяців відвідала шість філій, а саме Донецьку, Луганську, Львівську, Закарпатську, Харківську і Дніпровську. Торік побували на Тернопільській, Вінницькій, Одеській та Запорізькій філіях. Таким чином делегати мали змогу ознайомитися з ситуацією на відокремлених підрозділах НСТУ, поспілкуватися з керівництвом філій і колективами, вивчити настрої людей.

Сайт «Суспільне мовлення» поцікавився думкою членів делегацій про готовність регіональних філій до змін, поставивши такі запитання:

1. На вашу думку, чи готові колективи філій до реформування державного мовлення на суспільне по суті?

2. Що, на ваш погляд, треба зробити керівництву ПАТ «НСТУ», щоб усі філії почувалися єдиною компанією?

На запитання відповіли Тетяна Лебедєва, Вадим Міський, Олексій Панич, Тарас Аврахов, Микола Чернотицький і Дмитро Хоркін.

Відповіді читайте за посиланням

http://stv.detector.media/reformuvannya/regional_movnyky/nstu_znamennik_uzhe_odin_a_chiselniki_sche_rizni/