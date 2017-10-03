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Прогноз погоди на 3 жовтня 2017 року
Прогноз погоди на 3 жовтня 2017 року
Жовтень 3, 2017
Main redactor
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НСТУ: знаменник уже один, а чисельники ще різні
Прогноз погоди на 4 жовтня 2017 року
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