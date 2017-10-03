Прогноз погоди на 4 жовтня 2017 року

Хмарно з проясненнями, вночі часом дощі, вдень місцями слабкий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°, в горах місцями 3-8° тепла.
Автошляхи: Вночі часом дощі, вдень місцями слабкий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Видимість добра, в дощі 1-2 км, в тумані 200-500 м.
по м. Ужгород: Хмарно з проясненнями, вночі часом дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 8-10°, вдень 15-17° тепла.
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