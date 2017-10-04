Прогноз погоди на 5 жовтня 2017 року

5 жовтня на Закарпатті мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в другій половині дня часом дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 7-12, в другій половині дня та ввечері пориви вітру до 15-20, на високогір’ї 25-30 м/с. Температура повітря вночі 5-10°, у горах подекуди до 2° тепла, вдень 11-16°, у горах подекуди 5-7° тепла.

В Ужгороді: Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12, вранці та вдень пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 8-10°, вдень 14-16° тепла.

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