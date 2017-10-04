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четвер, Жовтень 5, 2017
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Новини угорською мовою (3.10.17)
Жовтень 4, 2017
Жовтень 4, 2017
Main redactor
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Прогноз погоди на 5 жовтня 2017 року
Підсумковий випуск новин “Вчасно” (04.10.17)
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