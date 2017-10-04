Підсумковий випуск новин “Вчасно” (04.10.17)

Дивіться в програмі: – Закарпаття на карантині. Через африканську чуму свиней у Нижніх Воротах та Ужку встановили стаціонарні блокпости. – Пенсія по-новому. Головне управління Пенсійного фонду Закарпаття готується до осучаснених виплат. – Оновлене приймальне відділення та нове обладнання. Обласна лікарня отримала надсучасний томограф. – Екологія, переробка сміття, енергозберігаючії технології. Міста-побратими Ужгород та Дармштадт працюють над реалізацією нових проектів. – Права тварин та їх добробут. 4 жовтня – Всесвітній день тварин.

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