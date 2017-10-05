Прогноз погоди на 6 жовтня 2017 року

6 жовтня на Закарпатті передбачається хмарно з проясненнями, вночі часом дощ, вдень в горах місцями дощ. На високогір’ї місцями туман. Вітер західний 7-12, вночі та вранці пориви 18-23, в гірський частині області до 25-30 м/с. Температура повітря вночі 5-10°, вдень 10-15° тепла, в горах місцями вночі 1-3°, вдень 3-8° тепла.

Автошляхи: Вночі часом дощ, вдень в горах місцями дощ. Видимість 10 км і більше, в дощі 2-4, подекуди до 1 км.

В Ужгороді хмарно з проясненнями, вночі часом слабкий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний 7-12, вночі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 8-10°, вдень 13-15° тепла.