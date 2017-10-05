Підсумковий випуск “Вчасно” (05.10.17)

Виламані двері, перелякані люди. В Ужгороді троє чоловіків намагалися потрапити до бару, але опинились у поліції.

Пам’ятати неможливо забути. Меморіальну дошку військовому Михайлу Кулі встановили в Перечині.

Аеропорт, якісні дороги, зручне залізничне сполучення. Національну транспортну стратегію презентували в Ужгороді.

“Гонконг”, “Брісбен”, “Мічиган” . Три штами грипу очікують в Україні у новому епідемічному сезоні.

Не культурний відпочинок. Ботанічна набережна закидана сміттям.

Результативна нічия – 3:3. Відбувся центральний матч чемпіонату Закарпаття між лідерами турнірної таблиці – ФК «Минай» та ФК «Середнє».

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