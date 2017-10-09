“Вчасно”. Інформаційний випуск (09.10.17)

Сьогодні у випуску:

1. Понад 300 вантажівок, заблокована траса, невдоволені водії- ситуація на КПП Ужгород цього дня

2. Траскордонна співпраця, захист прав українців за кордоном, освітній закон- обговорили на зустрічі Вишеградської четвірки

3. Побачити, почути і спробувати. Виноградівщина презентувала туристичний ролик

4. Як гуляло Бобовище. Уся Мукачівщина звезла виноград на фестиваль молодого вина.

5. Листоноші. Їм на перешкоді погода, кілометри доріг, і важка сумка- планшет з кореспонденцією. В Міжнародний день пошти – про труднощі і відповідальність професії.

Поділитися:



