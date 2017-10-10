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середа, Жовтень 11, 2017
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Підсумковий випуск новин "Вчасно" від 10.10.2017
Хоспіс вдома. Як працює цей проект #Тиса_LIVE 10.10.2017
Як Ужгороді готуються до зими?
Ламати- не будувати. Вандалізм по-ужгородськи - явище не нове
Сольний концерт Яни Садварій. Територія творчості ( 9.10.17)
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Мистецтво жити
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Скульптор Іван Бровді. Мистецтво жити (6.10.17)
Скульптор Іван Бровді. Мистецтво жити (6.10.17)
Жовтень 10, 2017
Main redactor
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“Вчасно” Інформаційний випуск на 13.00 (10.10.17)
Сольний концерт Яни Садварій. Територія творчості ( 9.10.17)
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Мистецтво жити
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