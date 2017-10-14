В. Гошовський. “Русинська родина” (14.10.17)

В Ужгороді відбулась конференція, присвячена 95-річчю від Дня народження видатного українського фольклориста, науковця-музикознавця, доктора філософії Празького університету Володимира Гошовського, в якій взяли участь науковці зі Словаччини, Угорщини з Києва, Львова, де багато років пропрацював відомий вчений, а також з багатьох міст Закарпаття. Володимир Гошовський народився і виріс в Ужгороді. Глибокі знання фольклору і етнографії дозволили йому захистити докторську дисертацію та здобути звання професора Львівської консерваторії.
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