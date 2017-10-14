В Ужгороді підбили підсумки конкурсу з живопису «Срібний мольберт»

В Ужгороді підбили підсумки відкритого конкурсу студентських робіт з живопису «Срібний мольберт». 50 учасників із України, Угорщини, Польщі та Білорусії протягом шести днів змагались у трьох основних номінаціях: «Міський пейзаж», «Портрет» та «Імпровізація». Найкращих члени журі нагородили в атріумі Закарпатської ОДА. Розмиті контури, незвичні кольори та глибокий погляд з полотна. Так виглядає робота юного столичного художника Захара Шевчука, який цьогоріч взяв одне із трьох гран-прі та поїде до столиці музеїв Парижа.
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