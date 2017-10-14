Марш Національної єдності учасників АТО

Пані Тетяна, мати загиблого бійця АТО Давида Гамсахурдії з квітами в руках і болем у серці піднімається сходами до могили свого сина. Йде вона поруч з іншими учасниками маршу Національної єдності. Грузин за походженням хлопець став мешканцем Закарпаття у дворічному віці. Його сімя переїхала на нове місце проживання після збройного конфлікту в Абхазії. Хлопець добровільно пішов на фронт. 16 вересня Давид отримав осколкові поранення. Впродовж 24-рьох днів він перебував у комі. За цей час боєць переніс 6 складних операцій, але 8 жовтня серце героя зупинилося. Сьогодні, через рік після його смерті, мама з гордістю згадує свого сина, і відзначає, що Патріотизм має бути не тільки вродженим, його потрібно виховувати, і він не залежить від місця народження.