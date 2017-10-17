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вівторок, Жовтень 17, 2017
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Фейкові новини. Я.Гулан. Пряма мова (17.10.17)
Фейкові новини. Я.Гулан. Пряма мова (17.10.17)
Жовтень 17, 2017
Main redactor
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Марш за права тварин. Без коментарів (17.10.17)
Марина Лопушін режисер фільму «Лишатися не можна тікати”. Ранок на Тисі (17. 10. 2017)
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